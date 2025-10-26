Wrapped SOMI (WSOMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.502766 $ 0.502766 $ 0.502766 24H Tief $ 0.534892 $ 0.534892 $ 0.534892 24H Hoch 24H Tief $ 0.502766$ 0.502766 $ 0.502766 24H Hoch $ 0.534892$ 0.534892 $ 0.534892 Allzeithoch $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Niedrigster Preis $ 0.462579$ 0.462579 $ 0.462579 Preisänderung (1H) -1.06% Preisänderung (1T) -3.41% Preisänderung (7T) +0.70% Preisänderung (7T) +0.70%

Der Echtzeitpreis von Wrapped SOMI (WSOMI) beträgt $0.510908. In den letzten 24 Stunden wurde WSOMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.502766 und einem Höchstpreis von $ 0.534892 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WSOMI liegt bei $ 1.81, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.462579.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WSOMI im letzten Stunde um -1.06%, in den letzten 24 Stunden um -3.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped SOMI (WSOMI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.67M$ 20.67M $ 20.67M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.67M$ 20.67M $ 20.67M Umlaufangebot 40.37M 40.37M 40.37M Gesamtangebot 40,370,976.23968755 40,370,976.23968755 40,370,976.23968755

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped SOMI beträgt $ 20.67M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WSOMI liegt bei 40.37M, das Gesamtangebot bei 40370976.23968755. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.67M.