Wrapped RBNT (WRBNT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00631179 $ 0.00631179 $ 0.00631179 24H Tief $ 0.00647185 $ 0.00647185 $ 0.00647185 24H Hoch 24H Tief $ 0.00631179$ 0.00631179 $ 0.00631179 24H Hoch $ 0.00647185$ 0.00647185 $ 0.00647185 Allzeithoch $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Niedrigster Preis $ 0.00621183$ 0.00621183 $ 0.00621183 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.15% Preisänderung (7T) -5.98% Preisänderung (7T) -5.98%

Der Echtzeitpreis von Wrapped RBNT (WRBNT) beträgt $0.00639618. In den letzten 24 Stunden wurde WRBNT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00631179 und einem Höchstpreis von $ 0.00647185 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WRBNT liegt bei $ 0.03076976, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00621183.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WRBNT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped RBNT (WRBNT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M Umlaufangebot 895.61M 895.61M 895.61M Gesamtangebot 1,684,015,301.783132 1,684,015,301.783132 1,684,015,301.783132

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped RBNT beträgt $ 5.73M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WRBNT liegt bei 895.61M, das Gesamtangebot bei 1684015301.783132. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.77M.