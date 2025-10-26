Wrapped Peaq (WPEAQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.087422 $ 0.087422 $ 0.087422 24H Tief $ 0.091828 $ 0.091828 $ 0.091828 24H Hoch 24H Tief $ 0.087422$ 0.087422 $ 0.087422 24H Hoch $ 0.091828$ 0.091828 $ 0.091828 Allzeithoch $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 Niedrigster Preis $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 Preisänderung (1H) +0.37% Preisänderung (1T) +1.70% Preisänderung (7T) +13.15% Preisänderung (7T) +13.15%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Peaq (WPEAQ) beträgt $0.089923. In den letzten 24 Stunden wurde WPEAQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.087422 und einem Höchstpreis von $ 0.091828 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WPEAQ liegt bei $ 0.147401, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.058887.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WPEAQ im letzten Stunde um +0.37%, in den letzten 24 Stunden um +1.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Umlaufangebot 94.77M 94.77M 94.77M Gesamtangebot 94,769,241.87874019 94,769,241.87874019 94,769,241.87874019

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Peaq beträgt $ 8.52M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WPEAQ liegt bei 94.77M, das Gesamtangebot bei 94769241.87874019. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.52M.