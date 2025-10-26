Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.087828 $ 0.087828 $ 0.087828 24H Tief $ 0.091648 $ 0.091648 $ 0.091648 24H Hoch 24H Tief $ 0.087828$ 0.087828 $ 0.087828 24H Hoch $ 0.091648$ 0.091648 $ 0.091648 Allzeithoch $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Niedrigster Preis $ 0.071996$ 0.071996 $ 0.071996 Preisänderung (1H) -1.95% Preisänderung (1T) -1.48% Preisänderung (7T) +10.84% Preisänderung (7T) +10.84%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) beträgt $0.089772. In den letzten 24 Stunden wurde WSTPEAQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.087828 und einem Höchstpreis von $ 0.091648 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WSTPEAQ liegt bei $ 0.147635, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.071996.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WSTPEAQ im letzten Stunde um -1.95%, in den letzten 24 Stunden um -1.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.51K$ 44.51K $ 44.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.51K$ 44.51K $ 44.51K Umlaufangebot 495.76K 495.76K 495.76K Gesamtangebot 495,759.4748963609 495,759.4748963609 495,759.4748963609

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Parasail Staked PEAQ beträgt $ 44.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WSTPEAQ liegt bei 495.76K, das Gesamtangebot bei 495759.4748963609. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.51K.