Wrapped Nibiru (WNIBI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01189827 $ 0.01189827 $ 0.01189827 24H Tief $ 0.01246586 $ 0.01246586 $ 0.01246586 24H Hoch 24H Tief $ 0.01189827$ 0.01189827 $ 0.01189827 24H Hoch $ 0.01246586$ 0.01246586 $ 0.01246586 Allzeithoch $ 0.01247429$ 0.01247429 $ 0.01247429 Niedrigster Preis $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +4.74% Preisänderung (7T) +9.52% Preisänderung (7T) +9.52%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Nibiru (WNIBI) beträgt $0.0124639. In den letzten 24 Stunden wurde WNIBI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01189827 und einem Höchstpreis von $ 0.01246586 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WNIBI liegt bei $ 0.01247429, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00965263.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WNIBI im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +4.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 136.42K$ 136.42K $ 136.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 136.42K$ 136.42K $ 136.42K Umlaufangebot 10.95M 10.95M 10.95M Gesamtangebot 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Nibiru beträgt $ 136.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WNIBI liegt bei 10.95M, das Gesamtangebot bei 10945424.77. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 136.42K.