Was ist Wrapped NETZ (WNETZ)

WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wrapped NETZ (WNETZ) Ressource Whitepaper Offizielle Website