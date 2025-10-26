Wrapped M (WM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 2.22 24H Hoch $ 2.35 Allzeithoch $ 2.96 Niedrigster Preis $ 0.363505 Preisänderung (1H) -0.32% Preisänderung (1T) -2.00% Preisänderung (7T) +15.91%

Der Echtzeitpreis von Wrapped M (WM) beträgt $2.25. In den letzten 24 Stunden wurde WM zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.22 und einem Höchstpreis von $ 2.35 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WM liegt bei $ 2.96, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.363505.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WM im letzten Stunde um -0.32%, in den letzten 24 Stunden um -2.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped M (WM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.19M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.19M Umlaufangebot 973.98K Gesamtangebot 973,984.4586308592

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped M beträgt $ 2.19M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WM liegt bei 973.98K, das Gesamtangebot bei 973984.4586308592. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.19M.