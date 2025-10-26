Wrapped HSK (WHSK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.308752 $ 0.308752 $ 0.308752 24H Tief $ 0.33134 $ 0.33134 $ 0.33134 24H Hoch 24H Tief $ 0.308752$ 0.308752 $ 0.308752 24H Hoch $ 0.33134$ 0.33134 $ 0.33134 Allzeithoch $ 0.608571$ 0.608571 $ 0.608571 Niedrigster Preis $ 0.282035$ 0.282035 $ 0.282035 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.86% Preisänderung (7T) -4.61% Preisänderung (7T) -4.61%

Der Echtzeitpreis von Wrapped HSK (WHSK) beträgt $0.328304. In den letzten 24 Stunden wurde WHSK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.308752 und einem Höchstpreis von $ 0.33134 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WHSK liegt bei $ 0.608571, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.282035.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WHSK im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.86% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped HSK (WHSK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Umlaufangebot 3.71M 3.71M 3.71M Gesamtangebot 3,711,993.577638351 3,711,993.577638351 3,711,993.577638351

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped HSK beträgt $ 1.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WHSK liegt bei 3.71M, das Gesamtangebot bei 3711993.577638351. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.22M.