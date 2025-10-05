Wrapped HLP (WHLP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24H Tief $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24H Hoch 24H Tief $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 24H Hoch $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Allzeithoch $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Niedrigster Preis $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Preisänderung (1H) -0.12% Preisänderung (1T) -0.13% Preisänderung (7T) +0.20% Preisänderung (7T) +0.20%

Der Echtzeitpreis von Wrapped HLP (WHLP) beträgt $1.023. In den letzten 24 Stunden wurde WHLP zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.019 und einem Höchstpreis von $ 1.028 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WHLP liegt bei $ 1.048, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.915753.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WHLP im letzten Stunde um -0.12%, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Umlaufangebot 6.91M 6.91M 6.91M Gesamtangebot 6,912,236.887182 6,912,236.887182 6,912,236.887182

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped HLP beträgt $ 7.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WHLP liegt bei 6.91M, das Gesamtangebot bei 6912236.887182. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.07M.