Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 110,891 24H Hoch $ 112,890 Allzeithoch $ 124,609 Niedrigster Preis $ 104,626 Preisänderung (1H) +0.92% Preisänderung (1T) +1.80% Preisänderung (7T) +5.19%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) beträgt $112,890. In den letzten 24 Stunden wurde WGBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 110,891 und einem Höchstpreis von $ 112,890 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WGBTC liegt bei $ 124,609, der bisherige Tiefstpreis bei $ 104,626.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WGBTC im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +1.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 397.25K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 397.25K Umlaufangebot 3.52 Gesamtangebot 3.519211333838892

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Goat Bitcoin beträgt $ 397.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WGBTC liegt bei 3.52, das Gesamtangebot bei 3.519211333838892. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 397.25K.