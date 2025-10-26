Wrapped Elephant (WELEPHANT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00518149 24H Hoch $ 0.00546954 Allzeithoch $ 0.00642276 Niedrigster Preis $ 0.00465357 Preisänderung (1H) +1.29% Preisänderung (1T) +4.93% Preisänderung (7T) +1.48%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Elephant (WELEPHANT) beträgt $0.00546733. In den letzten 24 Stunden wurde WELEPHANT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00518149 und einem Höchstpreis von $ 0.00546954 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WELEPHANT liegt bei $ 0.00642276, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00465357.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WELEPHANT im letzten Stunde um +1.29%, in den letzten 24 Stunden um +4.93% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 175.22K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 175.22K Umlaufangebot 32.05M Gesamtangebot 32,047,975.80137612

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Elephant beträgt $ 175.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WELEPHANT liegt bei 32.05M, das Gesamtangebot bei 32047975.80137612. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 175.22K.