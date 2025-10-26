Wrapped DOR (WDOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00253822 $ 0.00253822 $ 0.00253822 24H Tief $ 0.00302451 $ 0.00302451 $ 0.00302451 24H Hoch 24H Tief $ 0.00253822$ 0.00253822 $ 0.00253822 24H Hoch $ 0.00302451$ 0.00302451 $ 0.00302451 Allzeithoch $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -7.10% Preisänderung (7T) +596.66% Preisänderung (7T) +596.66%

Der Echtzeitpreis von Wrapped DOR (WDOR) beträgt $0.00264422. In den letzten 24 Stunden wurde WDOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00253822 und einem Höchstpreis von $ 0.00302451 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WDOR liegt bei $ 0.00916377, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WDOR im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -7.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +596.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped DOR (WDOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 66.11K$ 66.11K $ 66.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 66.11K$ 66.11K $ 66.11K Umlaufangebot 25.00M 25.00M 25.00M Gesamtangebot 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped DOR beträgt $ 66.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WDOR liegt bei 25.00M, das Gesamtangebot bei 25000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.11K.