Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Tief $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H Hoch 24H Tief $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24H Hoch $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Allzeithoch $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Niedrigster Preis $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Preisänderung (1H) -0.09% Preisänderung (1T) +0.18% Preisänderung (7T) +0.07% Preisänderung (7T) +0.07%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) beträgt $1.003. In den letzten 24 Stunden wurde WAPLAUSDT0 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.001 und einem Höchstpreis von $ 1.005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAPLAUSDT0 liegt bei $ 1.029, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.988984.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAPLAUSDT0 im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.18% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 58.10M$ 58.10M $ 58.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 58.10M$ 58.10M $ 58.10M Umlaufangebot 57.91M 57.91M 57.91M Gesamtangebot 57,906,894.229634 57,906,894.229634 57,906,894.229634

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Plasma USDT0 beträgt $ 58.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAPLAUSDT0 liegt bei 57.91M, das Gesamtangebot bei 57906894.229634. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 58.10M.