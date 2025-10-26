Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Plasma USDT0 beträgt heute 1.003 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAPLAUSDT0-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAPLAUSDT0-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Plasma USDT0 beträgt heute 1.003 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAPLAUSDT0-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAPLAUSDT0-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:02 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H Tief
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24H Hoch

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 0.988984
$ 0.988984$ 0.988984

-0.09%

+0.18%

+0.07%

+0.07%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) beträgt $1.003. In den letzten 24 Stunden wurde WAPLAUSDT0 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.001 und einem Höchstpreis von $ 1.005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAPLAUSDT0 liegt bei $ 1.029, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.988984.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAPLAUSDT0 im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.18% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Marktinformationen

$ 58.10M
$ 58.10M$ 58.10M

--
----

$ 58.10M
$ 58.10M$ 58.10M

57.91M
57.91M 57.91M

57,906,894.229634
57,906,894.229634 57,906,894.229634

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Plasma USDT0 beträgt $ 58.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAPLAUSDT0 liegt bei 57.91M, das Gesamtangebot bei 57906894.229634. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 58.10M.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Plasma USDT0 zu USD bei $ +0.00183891.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Plasma USDT0 zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Plasma USDT0 zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Plasma USDT0 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00183891+0.18%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wrapped Aave Plasma USDT0-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Wrapped Aave Plasma USDT0-(WAPLAUSDT0)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Wrapped Aave Plasma USDT0 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Wrapped Aave Plasma USDT0-Preisprognose an!

WAPLAUSDT0 zu lokalen Währungen

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WAPLAUSDT0 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Wie viel ist Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WAPLAUSDT0 in USD beträgt 1.003 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WAPLAUSDT0-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WAPLAUSDT0-zu-USD-Preis beträgt $ 1.003. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Plasma USDT0?
Die Marktkapitalisierung von WAPLAUSDT0 beträgt $ 58.10M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WAPLAUSDT0?
Das Umlaufangebot von WAPLAUSDT0 beträgt 57.91M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WAPLAUSDT0?
WAPLAUSDT0 erreichte einen Allzeithochpreis von 1.029 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WAPLAUSDT0?
WAPLAUSDT0 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.988984 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WAPLAUSDT0?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WAPLAUSDT0 beträgt -- USD.
Wird WAPLAUSDT0 dieses Jahr noch steigen?
WAPLAUSDT0 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WAPLAUSDT0-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:02 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

