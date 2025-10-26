Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.998374 $ 0.998374 $ 0.998374 24H Tief $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Hoch 24H Tief $ 0.998374$ 0.998374 $ 0.998374 24H Hoch $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Allzeithoch $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Niedrigster Preis $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) -0.08% Preisänderung (7T) +0.02% Preisänderung (7T) +0.02%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) beträgt $0.999354. In den letzten 24 Stunden wurde WAPLAUSDE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.998374 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAPLAUSDE liegt bei $ 1.028, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.956016.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAPLAUSDE im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.59M$ 12.59M $ 12.59M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.59M$ 12.59M $ 12.59M Umlaufangebot 12.60M 12.60M 12.60M Gesamtangebot 12,598,144.24178963 12,598,144.24178963 12,598,144.24178963

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Plasma USDe beträgt $ 12.59M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAPLAUSDE liegt bei 12.60M, das Gesamtangebot bei 12598144.24178963. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.59M.