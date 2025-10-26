Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Niedrigster Preis $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) beträgt $4,381.62. In den letzten 24 Stunden wurde WAOPTWETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAOPTWETH liegt bei $ 5,168.19, der bisherige Tiefstpreis bei $ 4,005.73.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAOPTWETH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 946.80K$ 946.80K $ 946.80K Umlaufangebot 216.08 216.08 216.08 Gesamtangebot 216.0833232030725 216.0833232030725 216.0833232030725

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Optimism WETH beträgt $ 1.13M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAOPTWETH liegt bei 216.08, das Gesamtangebot bei 216.0833232030725. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 946.80K.