Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 4,771.34 $ 4,771.34 $ 4,771.34 24H Tief $ 4,873.24 $ 4,873.24 $ 4,873.24 24H Hoch 24H Tief $ 4,771.34$ 4,771.34 $ 4,771.34 24H Hoch $ 4,873.24$ 4,873.24 $ 4,873.24 Allzeithoch $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 Niedrigster Preis $ 4,471.57$ 4,471.57 $ 4,471.57 Preisänderung (1H) -0.22% Preisänderung (1T) +1.15% Preisänderung (7T) +2.02% Preisänderung (7T) +2.02%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) beträgt $4,839.62. In den letzten 24 Stunden wurde WAGNOWSTETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,771.34 und einem Höchstpreis von $ 4,873.24 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAGNOWSTETH liegt bei $ 5,982.55, der bisherige Tiefstpreis bei $ 4,471.57.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAGNOWSTETH im letzten Stunde um -0.22%, in den letzten 24 Stunden um +1.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.10M$ 7.10M $ 7.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.10M$ 7.10M $ 7.10M Umlaufangebot 1.47K 1.47K 1.47K Gesamtangebot 1,467.961556830586 1,467.961556830586 1,467.961556830586

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Gnosis wstETH beträgt $ 7.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAGNOWSTETH liegt bei 1.47K, das Gesamtangebot bei 1467.961556830586. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.10M.