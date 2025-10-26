Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,985.17 $ 3,985.17 $ 3,985.17 24H Tief $ 4,049.91 $ 4,049.91 $ 4,049.91 24H Hoch 24H Tief $ 3,985.17$ 3,985.17 $ 3,985.17 24H Hoch $ 4,049.91$ 4,049.91 $ 4,049.91 Allzeithoch $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Niedrigster Preis $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) +1.14% Preisänderung (7T) +1.44% Preisänderung (7T) +1.44%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) beträgt $4,040.22. In den letzten 24 Stunden wurde WAGNOWETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,985.17 und einem Höchstpreis von $ 4,049.91 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAGNOWETH liegt bei $ 5,023.11, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,736.37.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAGNOWETH im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +1.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Umlaufangebot 1.02K 1.02K 1.02K Gesamtangebot 1,022.179820244792 1,022.179820244792 1,022.179820244792

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Gnosis WETH beträgt $ 4.13M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAGNOWETH liegt bei 1.02K, das Gesamtangebot bei 1022.179820244792. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.13M.