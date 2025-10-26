Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 129.45 24H Hoch $ 134.15 Allzeithoch $ 171.93 Niedrigster Preis $ 118.89 Preisänderung (1H) -0.13% Preisänderung (1T) +2.36% Preisänderung (7T) +5.72%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) beträgt $133.23. In den letzten 24 Stunden wurde WAGNOGNO zwischen einem Tiefstpreis von $ 129.45 und einem Höchstpreis von $ 134.15 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAGNOGNO liegt bei $ 171.93, der bisherige Tiefstpreis bei $ 118.89.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAGNOGNO im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +2.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 105.43K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 105.43K Umlaufangebot 791.32 Gesamtangebot 791.3170219126719

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Gnosis GNO beträgt $ 105.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAGNOGNO liegt bei 791.32, das Gesamtangebot bei 791.3170219126719. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 105.43K.