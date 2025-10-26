Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 4,137.0 $ 4,137.0 $ 4,137.0 24H Tief $ 4,214.54 $ 4,214.54 $ 4,214.54 24H Hoch 24H Tief $ 4,137.0$ 4,137.0 $ 4,137.0 24H Hoch $ 4,214.54$ 4,214.54 $ 4,214.54 Allzeithoch $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Niedrigster Preis $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 Preisänderung (1H) -0.42% Preisänderung (1T) +1.05% Preisänderung (7T) +2.80% Preisänderung (7T) +2.80%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) beträgt $4,196.74. In den letzten 24 Stunden wurde WAETHWETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,137.0 und einem Höchstpreis von $ 4,214.54 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAETHWETH liegt bei $ 5,206.48, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,549.35.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAETHWETH im letzten Stunde um -0.42%, in den letzten 24 Stunden um +1.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 150.10M$ 150.10M $ 150.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 150.10M$ 150.10M $ 150.10M Umlaufangebot 35.76K 35.76K 35.76K Gesamtangebot 35,763.92952194986 35,763.92952194986 35,763.92952194986

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Ethereum WETH beträgt $ 150.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAETHWETH liegt bei 35.76K, das Gesamtangebot bei 35763.92952194986. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 150.10M.