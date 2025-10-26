Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.14
24H Tief $ 1.14
24H Hoch $ 1.14
Allzeithoch $ 1.23
Niedrigster Preis $ 1.033
Preisänderung (1H) -0.03%
Preisänderung (1T) -0.05%
Preisänderung (7T) +0.02%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) beträgt $1.14. In den letzten 24 Stunden wurde WAETHUSDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.14 und einem Höchstpreis von $ 1.14 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAETHUSDT liegt bei $ 1.23, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.033.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAETHUSDT im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 115.78M
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 115.78M
Umlaufangebot 101.19M
Gesamtangebot 101,188,930.698552

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Ethereum USDT beträgt $ 115.78M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAETHUSDT liegt bei 101.19M, das Gesamtangebot bei 101188930.698552. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 115.78M.