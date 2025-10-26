Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H Tief $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H Hoch 24H Tief $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24H Hoch $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Allzeithoch $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Niedrigster Preis $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -0.04% Preisänderung (7T) +0.04% Preisänderung (7T) +0.04%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) beträgt $1.15. In den letzten 24 Stunden wurde WAETHUSDC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.15 und einem Höchstpreis von $ 1.15 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAETHUSDC liegt bei $ 1.27, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.965606.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAETHUSDC im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 130.81M$ 130.81M $ 130.81M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 130.81M$ 130.81M $ 130.81M Umlaufangebot 113.84M 113.84M 113.84M Gesamtangebot 113,835,478.1753 113,835,478.1753 113,835,478.1753

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Ethereum USDC beträgt $ 130.81M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAETHUSDC liegt bei 113.84M, das Gesamtangebot bei 113835478.1753. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 130.81M.