Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 4,764.72 $ 4,764.72 $ 4,764.72 24H Tief $ 4,880.65 $ 4,880.65 $ 4,880.65 24H Hoch 24H Tief $ 4,764.72$ 4,764.72 $ 4,764.72 24H Hoch $ 4,880.65$ 4,880.65 $ 4,880.65 Allzeithoch $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Niedrigster Preis $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) +1.68% Preisänderung (7T) +1.72% Preisänderung (7T) +1.72%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) beträgt $4,857.11. In den letzten 24 Stunden wurde WAETHLIDOWSTETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,764.72 und einem Höchstpreis von $ 4,880.65 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAETHLIDOWSTETH liegt bei $ 6,300.14, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,160.66.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAETHLIDOWSTETH im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.68M$ 11.68M $ 11.68M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.68M$ 11.68M $ 11.68M Umlaufangebot 2.41K 2.41K 2.41K Gesamtangebot 2,405.035874354135 2,405.035874354135 2,405.035874354135

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH beträgt $ 11.68M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAETHLIDOWSTETH liegt bei 2.41K, das Gesamtangebot bei 2405.035874354135. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.68M.