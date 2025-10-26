Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,991.32 $ 3,991.32 $ 3,991.32 24H Tief $ 4,101.59 $ 4,101.59 $ 4,101.59 24H Hoch 24H Tief $ 3,991.32$ 3,991.32 $ 3,991.32 24H Hoch $ 4,101.59$ 4,101.59 $ 4,101.59 Allzeithoch $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 Niedrigster Preis $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +1.11% Preisänderung (7T) +1.71% Preisänderung (7T) +1.71%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) beträgt $4,085.69. In den letzten 24 Stunden wurde WAETHLIDOWETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,991.32 und einem Höchstpreis von $ 4,101.59 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAETHLIDOWETH liegt bei $ 5,312.72, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1,900.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAETHLIDOWETH im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +1.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Umlaufangebot 1.13K 1.13K 1.13K Gesamtangebot 1,130.738557462349 1,130.738557462349 1,130.738557462349

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Ethereum Lido WETH beträgt $ 4.62M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAETHLIDOWETH liegt bei 1.13K, das Gesamtangebot bei 1130.738557462349. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.62M.