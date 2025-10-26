Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24H Tief $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H Hoch 24H Tief $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 24H Hoch $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Allzeithoch $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Niedrigster Preis $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -0.04% Preisänderung (7T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) beträgt $1.022. In den letzten 24 Stunden wurde WAETHLIDOGHO zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.022 und einem Höchstpreis von $ 1.023 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAETHLIDOGHO liegt bei $ 1.11, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.920237.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAETHLIDOGHO im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.57M$ 17.57M $ 17.57M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.57M$ 17.57M $ 17.57M Umlaufangebot 17.20M 17.20M 17.20M Gesamtangebot 17,196,337.29052389 17,196,337.29052389 17,196,337.29052389

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Ethereum Lido GHO beträgt $ 17.57M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAETHLIDOGHO liegt bei 17.20M, das Gesamtangebot bei 17196337.29052389. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.57M.