Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 4,401.16 $ 4,401.16 $ 4,401.16 24H Tief $ 4,971.11 $ 4,971.11 $ 4,971.11 24H Hoch 24H Tief $ 4,401.16$ 4,401.16 $ 4,401.16 24H Hoch $ 4,971.11$ 4,971.11 $ 4,971.11 Allzeithoch $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 Niedrigster Preis $ 4,293.25$ 4,293.25 $ 4,293.25 Preisänderung (1H) -2.83% Preisänderung (1T) -0.27% Preisänderung (7T) +0.52% Preisänderung (7T) +0.52%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) beträgt $4,800.15. In den letzten 24 Stunden wurde WABASWSTETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,401.16 und einem Höchstpreis von $ 4,971.11 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WABASWSTETH liegt bei $ 8,323.65, der bisherige Tiefstpreis bei $ 4,293.25.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WABASWSTETH im letzten Stunde um -2.83%, in den letzten 24 Stunden um -0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 164.56K$ 164.56K $ 164.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 164.56K$ 164.56K $ 164.56K Umlaufangebot 34.28 34.28 34.28 Gesamtangebot 34.28216675716114 34.28216675716114 34.28216675716114

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Base wstETH beträgt $ 164.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WABASWSTETH liegt bei 34.28, das Gesamtangebot bei 34.28216675716114. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 164.56K.