Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,731.27 $ 3,731.27 $ 3,731.27 24H Tief $ 4,189.26 $ 4,189.26 $ 4,189.26 24H Hoch 24H Tief $ 3,731.27$ 3,731.27 $ 3,731.27 24H Hoch $ 4,189.26$ 4,189.26 $ 4,189.26 Allzeithoch $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Niedrigster Preis $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 Preisänderung (1H) +2.17% Preisänderung (1T) +2.76% Preisänderung (7T) +3.18% Preisänderung (7T) +3.18%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) beträgt $4,189.25. In den letzten 24 Stunden wurde WABASWETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,731.27 und einem Höchstpreis von $ 4,189.26 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WABASWETH liegt bei $ 7,104.16, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,674.28.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WABASWETH im letzten Stunde um +2.17%, in den letzten 24 Stunden um +2.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 986.62K$ 986.62K $ 986.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 986.62K$ 986.62K $ 986.62K Umlaufangebot 235.51 235.51 235.51 Gesamtangebot 235.5128633367862 235.5128633367862 235.5128633367862

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Base WETH beträgt $ 986.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WABASWETH liegt bei 235.51, das Gesamtangebot bei 235.5128633367862. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 986.62K.