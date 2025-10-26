Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 24H Tief $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H Hoch 24H Tief $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 24H Hoch $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Allzeithoch $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Niedrigster Preis $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Preisänderung (1H) +1.94% Preisänderung (1T) +2.03% Preisänderung (7T) +2.01% Preisänderung (7T) +2.01%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) beträgt $1.13. In den letzten 24 Stunden wurde WABASUSDC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.081 und einem Höchstpreis von $ 1.16 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WABASUSDC liegt bei $ 2.18, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.011.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WABASUSDC im letzten Stunde um +1.94%, in den letzten 24 Stunden um +2.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M Umlaufangebot 7.68M 7.68M 7.68M Gesamtangebot 7,683,096.665742 7,683,096.665742 7,683,096.665742

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Base USDC beträgt $ 8.54M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WABASUSDC liegt bei 7.68M, das Gesamtangebot bei 7683096.665742. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.54M.