Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.998351 $ 0.998351 $ 0.998351 24H Tief $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 24H Hoch 24H Tief $ 0.998351$ 0.998351 $ 0.998351 24H Hoch $ 1.079$ 1.079 $ 1.079 Allzeithoch $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Niedrigster Preis $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 Preisänderung (1H) +1.84% Preisänderung (1T) +1.86% Preisänderung (7T) +1.57% Preisänderung (7T) +1.57%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) beträgt $1.047. In den letzten 24 Stunden wurde WABASGHO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.998351 und einem Höchstpreis von $ 1.079 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WABASGHO liegt bei $ 1.25, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.81731.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WABASGHO im letzten Stunde um +1.84%, in den letzten 24 Stunden um +1.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.21M$ 12.21M $ 12.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.21M$ 12.21M $ 12.21M Umlaufangebot 11.88M 11.88M 11.88M Gesamtangebot 11,878,848.95563731 11,878,848.95563731 11,878,848.95563731

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Base GHO beträgt $ 12.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WABASGHO liegt bei 11.88M, das Gesamtangebot bei 11878848.95563731. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.21M.