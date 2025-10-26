Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24H Tief $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24H Hoch 24H Tief $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24H Hoch $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Allzeithoch $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Niedrigster Preis $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.03% Preisänderung (7T) -0.03%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) beträgt $1.19. In den letzten 24 Stunden wurde WABASEURC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.18 und einem Höchstpreis von $ 1.19 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WABASEURC liegt bei $ 1.2, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.16.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WABASEURC im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 149.98K$ 149.98K $ 149.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 149.98K$ 149.98K $ 149.98K Umlaufangebot 126.55K 126.55K 126.55K Gesamtangebot 126,552.396186 126,552.396186 126,552.396186

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Base EURC beträgt $ 149.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WABASEURC liegt bei 126.55K, das Gesamtangebot bei 126552.396186. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 149.98K.