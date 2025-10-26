Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 20.66 24H Hoch $ 21.95 Allzeithoch $ 37.8 Niedrigster Preis $ 9.46 Preisänderung (1H) +1.40% Preisänderung (1T) +4.33% Preisänderung (7T) +0.89%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) beträgt $21.98. In den letzten 24 Stunden wurde WAAVAWAVAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 20.66 und einem Höchstpreis von $ 21.95 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAAVAWAVAX liegt bei $ 37.8, der bisherige Tiefstpreis bei $ 9.46.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAAVAWAVAX im letzten Stunde um +1.40%, in den letzten 24 Stunden um +4.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 112.96K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 112.96K Umlaufangebot 5.15K Gesamtangebot 5,149.255088983904

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Avalanche WAVAX beträgt $ 112.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAAVAWAVAX liegt bei 5.15K, das Gesamtangebot bei 5149.255088983904. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 112.96K.