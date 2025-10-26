Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Avalanche USDT beträgt heute 1.21 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAAVAUSDT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAAVAUSDT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Avalanche USDT beträgt heute 1.21 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAAVAUSDT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAAVAUSDT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDT Preis (WAAVAUSDT)

1 WAAVAUSDT zu USD Echtzeitpreis:

$1.21
$1.21
+1.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:26:10 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.18
$ 1.18
24H Tief
$ 1.21
$ 1.21
24H Hoch

$ 1.18
$ 1.18

$ 1.21
$ 1.21

$ 1.44
$ 1.44

$ 0.574882
$ 0.574882

+1.79%

+1.08%

-0.08%

-0.08%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) beträgt $1.21. In den letzten 24 Stunden wurde WAAVAUSDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.18 und einem Höchstpreis von $ 1.21 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAAVAUSDT liegt bei $ 1.44, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.574882.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAAVAUSDT im letzten Stunde um +1.79%, in den letzten 24 Stunden um +1.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Marktinformationen

$ 108.54K
$ 108.54K

--
--

$ 108.54K
$ 108.54K

89.83K
89.83K

89,828.225819
89,828.225819

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Avalanche USDT beträgt $ 108.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAAVAUSDT liegt bei 89.83K, das Gesamtangebot bei 89828.225819. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 108.54K.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Avalanche USDT zu USD bei $ +0.01289893.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Avalanche USDT zu USD bei $ +0.0245656620.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Avalanche USDT zu USD bei $ +0.0290453240.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Avalanche USDT zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.01289893+1.08%
30 Tage$ +0.0245656620+2.03%
60 Tage$ +0.0290453240+2.40%
90 Tage$ 0--

Was ist Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Wrapped Aave Avalanche USDT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Wrapped Aave Avalanche USDT-(WAAVAUSDT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Wrapped Aave Avalanche USDT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Wrapped Aave Avalanche USDT-Preisprognose an!

WAAVAUSDT zu lokalen Währungen

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WAAVAUSDT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Wie viel ist Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WAAVAUSDT in USD beträgt 1.21 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WAAVAUSDT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WAAVAUSDT-zu-USD-Preis beträgt $ 1.21. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Avalanche USDT?
Die Marktkapitalisierung von WAAVAUSDT beträgt $ 108.54K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WAAVAUSDT?
Das Umlaufangebot von WAAVAUSDT beträgt 89.83K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WAAVAUSDT?
WAAVAUSDT erreichte einen Allzeithochpreis von 1.44 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WAAVAUSDT?
WAAVAUSDT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.574882 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WAAVAUSDT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WAAVAUSDT beträgt -- USD.
Wird WAAVAUSDT dieses Jahr noch steigen?
WAAVAUSDT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WAAVAUSDT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:26:10 (UTC+8)

Haftungsausschluss

$113,557.67

$4,046.59

$0.05425

$6.4228

$197.41

$4,046.59

$113,557.67

$2.6389

$197.41

$0.20161

$0.00000

$0.00000

$0.4459

$0.000000000000087

$0.052828

$0.4459

$0.14191

$0.115015

$0.0000000000000000000156

$0.03236

