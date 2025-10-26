Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24H Tief $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24H Hoch 24H Tief $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24H Hoch $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Allzeithoch $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 Niedrigster Preis $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Preisänderung (1H) +1.79% Preisänderung (1T) +1.08% Preisänderung (7T) -0.08% Preisänderung (7T) -0.08%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) beträgt $1.21. In den letzten 24 Stunden wurde WAAVAUSDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.18 und einem Höchstpreis von $ 1.21 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAAVAUSDT liegt bei $ 1.44, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.574882.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAAVAUSDT im letzten Stunde um +1.79%, in den letzten 24 Stunden um +1.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 108.54K$ 108.54K $ 108.54K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 108.54K$ 108.54K $ 108.54K Umlaufangebot 89.83K 89.83K 89.83K Gesamtangebot 89,828.225819 89,828.225819 89,828.225819

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Avalanche USDT beträgt $ 108.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAAVAUSDT liegt bei 89.83K, das Gesamtangebot bei 89828.225819. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 108.54K.