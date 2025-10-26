Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 1.16 24H Hoch $ 1.19 Allzeithoch $ 1.41 Niedrigster Preis $ 0.566241 Preisänderung (1H) +0.90% Preisänderung (1T) +1.08% Preisänderung (7T) -0.43%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) beträgt $1.18. In den letzten 24 Stunden wurde WAAVAUSDC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.16 und einem Höchstpreis von $ 1.19 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAAVAUSDC liegt bei $ 1.41, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.566241.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAAVAUSDC im letzten Stunde um +0.90%, in den letzten 24 Stunden um +1.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 127.73K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 127.73K Umlaufangebot 108.31K Gesamtangebot 108,309.858282

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Avalanche USDC beträgt $ 127.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAAVAUSDC liegt bei 108.31K, das Gesamtangebot bei 108309.858282. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 127.73K.