Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 23.77 24H Hoch $ 25.06 Allzeithoch $ 43.88 Niedrigster Preis $ 14.82 Preisänderung (1H) +2.00% Preisänderung (1T) +5.09% Preisänderung (7T) -0.23%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) beträgt $24.98. In den letzten 24 Stunden wurde WAAVASAVAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 23.77 und einem Höchstpreis von $ 25.06 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAAVASAVAX liegt bei $ 43.88, der bisherige Tiefstpreis bei $ 14.82.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAAVASAVAX im letzten Stunde um +2.00%, in den letzten 24 Stunden um +5.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 275.73K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 275.73K Umlaufangebot 11.04K Gesamtangebot 11,043.63720788137

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Avalanche SAVAX beträgt $ 275.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAAVASAVAX liegt bei 11.04K, das Gesamtangebot bei 11043.63720788137. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 275.73K.