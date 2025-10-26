Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 4,768.24 $ 4,768.24 $ 4,768.24 24H Tief $ 4,862.35 $ 4,862.35 $ 4,862.35 24H Hoch 24H Tief $ 4,768.24$ 4,768.24 $ 4,768.24 24H Hoch $ 4,862.35$ 4,862.35 $ 4,862.35 Allzeithoch $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Niedrigster Preis $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 Preisänderung (1H) -0.02% Preisänderung (1T) +0.81% Preisänderung (7T) +2.24% Preisänderung (7T) +2.24%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) beträgt $4,842.85. In den letzten 24 Stunden wurde WAARBWSTETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,768.24 und einem Höchstpreis von $ 4,862.35 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAARBWSTETH liegt bei $ 6,078.71, der bisherige Tiefstpreis bei $ 4,345.68.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAARBWSTETH im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um +0.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Umlaufangebot 274.07 274.07 274.07 Gesamtangebot 274.0727557418311 274.0727557418311 274.0727557418311

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum wstETH beträgt $ 1.33M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAARBWSTETH liegt bei 274.07, das Gesamtangebot bei 274.0727557418311. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.33M.