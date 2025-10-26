Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 4,124.43 24H Hoch $ 4,218.51 Allzeithoch $ 5,197.67 Niedrigster Preis $ 3,698.84 Preisänderung (1H) -0.06% Preisänderung (1T) +0.46% Preisänderung (7T) +1.22%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) beträgt $4,183.41. In den letzten 24 Stunden wurde WAARBWETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,124.43 und einem Höchstpreis von $ 4,218.51 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAARBWETH liegt bei $ 5,197.67, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,698.84.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAARBWETH im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um +0.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.06M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.06M Umlaufangebot 252.45 Gesamtangebot 252.4461922719184

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum WETH beträgt $ 1.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAARBWETH liegt bei 252.45, das Gesamtangebot bei 252.4461922719184. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.06M.