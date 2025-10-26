Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24H Tief $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24H Hoch 24H Tief $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24H Hoch $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Allzeithoch $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Niedrigster Preis $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +0.40% Preisänderung (7T) -0.03% Preisänderung (7T) -0.03%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) beträgt $1.21. In den letzten 24 Stunden wurde WAARBUSDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.2 und einem Höchstpreis von $ 1.21 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAARBUSDT liegt bei $ 1.23, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.094.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAARBUSDT im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +0.40% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Umlaufangebot 2.65M 2.65M 2.65M Gesamtangebot 2,653,362.964566 2,653,362.964566 2,653,362.964566

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum USDT beträgt $ 3.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAARBUSDT liegt bei 2.65M, das Gesamtangebot bei 2653362.964566. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.21M.