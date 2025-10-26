Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.15 - $ 1.16
24H Tief: $ 1.15
24H Hoch: $ 1.16
Allzeithoch: $ 1.18
Niedrigster Preis: $ 1.046
Preisänderung (1H): -0.09%
Preisänderung (1T): +0.50%
Preisänderung (7T): +0.11%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) beträgt $1.16. In den letzten 24 Stunden wurde WAARBUSDCN zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.15 und einem Höchstpreis von $ 1.16 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAARBUSDCN liegt bei $ 1.18, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.046.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAARBUSDCN im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung: $ 4.14M
Volumen (24H): --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung: $ 4.14M
Umlaufangebot: 3.57M
Gesamtangebot: 3,570,100.403415

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum USDCn beträgt $ 4.14M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAARBUSDCN liegt bei 3.57M, das Gesamtangebot bei 3570100.403415. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.14M.