Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 1.071 24H Hoch $ 1.084 Allzeithoch $ 1.097 Niedrigster Preis $ 0.976544 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.46% Preisänderung (7T) +0.16%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) beträgt $1.084. In den letzten 24 Stunden wurde WAARBGHO zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.071 und einem Höchstpreis von $ 1.084 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAARBGHO liegt bei $ 1.097, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.976544.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAARBGHO im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.87M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.87M Umlaufangebot 5.42M Gesamtangebot 5,419,774.30683232

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum GHO beträgt $ 5.87M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAARBGHO liegt bei 5.42M, das Gesamtangebot bei 5419774.30683232. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.87M.