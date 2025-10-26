Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 4,162.23 $ 4,162.23 $ 4,162.23 24H Tief $ 4,299.84 $ 4,299.84 $ 4,299.84 24H Hoch 24H Tief $ 4,162.23$ 4,162.23 $ 4,162.23 24H Hoch $ 4,299.84$ 4,299.84 $ 4,299.84 Allzeithoch $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 Niedrigster Preis $ 3,833.47$ 3,833.47 $ 3,833.47 Preisänderung (1H) +1.64% Preisänderung (1T) +2.45% Preisänderung (7T) +3.33% Preisänderung (7T) +3.33%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) beträgt $4,299.84. In den letzten 24 Stunden wurde WAARBEZETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,162.23 und einem Höchstpreis von $ 4,299.84 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAARBEZETH liegt bei $ 5,048.06, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,833.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAARBEZETH im letzten Stunde um +1.64%, in den letzten 24 Stunden um +2.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 889.74K$ 889.74K $ 889.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 889.74K$ 889.74K $ 889.74K Umlaufangebot 206.92 206.92 206.92 Gesamtangebot 206.9244187500043 206.9244187500043 206.9244187500043

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum ezETH beträgt $ 889.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAARBEZETH liegt bei 206.92, das Gesamtangebot bei 206.9244187500043. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 889.74K.