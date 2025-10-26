Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum ezETH beträgt heute 4,299.84 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAARBEZETH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAARBEZETH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum ezETH beträgt heute 4,299.84 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WAARBEZETH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WAARBEZETH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WAARBEZETH

WAARBEZETH-Preisinformationen

WAARBEZETH-Tokenökonomie

WAARBEZETH-Preisprognose

Wrapped Aave Arbitrum ezETH Logo

Wrapped Aave Arbitrum ezETH Preis (WAARBEZETH)

Nicht aufgelistet

1 WAARBEZETH zu USD Echtzeitpreis:

$4,299.84
$4,299.84$4,299.84
+2.40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:25:47 (UTC+8)

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 4,162.23
$ 4,162.23$ 4,162.23
24H Tief
$ 4,299.84
$ 4,299.84$ 4,299.84
24H Hoch

$ 4,162.23
$ 4,162.23$ 4,162.23

$ 4,299.84
$ 4,299.84$ 4,299.84

$ 5,048.06
$ 5,048.06$ 5,048.06

$ 3,833.47
$ 3,833.47$ 3,833.47

+1.64%

+2.45%

+3.33%

+3.33%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) beträgt $4,299.84. In den letzten 24 Stunden wurde WAARBEZETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 4,162.23 und einem Höchstpreis von $ 4,299.84 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAARBEZETH liegt bei $ 5,048.06, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,833.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAARBEZETH im letzten Stunde um +1.64%, in den letzten 24 Stunden um +2.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Marktinformationen

$ 889.74K
$ 889.74K$ 889.74K

--
----

$ 889.74K
$ 889.74K$ 889.74K

206.92
206.92 206.92

206.9244187500043
206.9244187500043 206.9244187500043

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum ezETH beträgt $ 889.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAARBEZETH liegt bei 206.92, das Gesamtangebot bei 206.9244187500043. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 889.74K.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Arbitrum ezETH zu USD bei $ +102.91.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Arbitrum ezETH zu USD bei $ +125.4155832000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Arbitrum ezETH zu USD bei $ -473.8225887360.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped Aave Arbitrum ezETH zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +102.91+2.45%
30 Tage$ +125.4155832000+2.92%
60 Tage$ -473.8225887360-11.01%
90 Tage$ 0--

Was ist Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wrapped Aave Arbitrum ezETH-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Wrapped Aave Arbitrum ezETH-(WAARBEZETH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Wrapped Aave Arbitrum ezETH zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Wrapped Aave Arbitrum ezETH-Preisprognose an!

WAARBEZETH zu lokalen Währungen

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WAARBEZETH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Wie viel ist Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WAARBEZETH in USD beträgt 4,299.84 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WAARBEZETH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WAARBEZETH-zu-USD-Preis beträgt $ 4,299.84. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wrapped Aave Arbitrum ezETH?
Die Marktkapitalisierung von WAARBEZETH beträgt $ 889.74K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WAARBEZETH?
Das Umlaufangebot von WAARBEZETH beträgt 206.92 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WAARBEZETH?
WAARBEZETH erreichte einen Allzeithochpreis von 5,048.06 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WAARBEZETH?
WAARBEZETH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 3,833.47 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WAARBEZETH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WAARBEZETH beträgt -- USD.
Wird WAARBEZETH dieses Jahr noch steigen?
WAARBEZETH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WAARBEZETH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:25:47 (UTC+8)

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

