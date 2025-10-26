Wrapped 0G (W0G) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 24H Tief $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 24H Hoch 24H Tief $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 24H Hoch $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Allzeithoch $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Niedrigster Preis $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Preisänderung (1H) +0.42% Preisänderung (1T) +1.31% Preisänderung (7T) -0.93% Preisänderung (7T) -0.93%

Der Echtzeitpreis von Wrapped 0G (W0G) beträgt $1.75. In den letzten 24 Stunden wurde W0G zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.7 und einem Höchstpreis von $ 1.77 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von W0G liegt bei $ 3.31, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.7.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich W0G im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um +1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped 0G (W0G) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.29M$ 21.29M $ 21.29M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.29M$ 21.29M $ 21.29M Umlaufangebot 12.14M 12.14M 12.14M Gesamtangebot 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped 0G beträgt $ 21.29M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von W0G liegt bei 12.14M, das Gesamtangebot bei 12139349.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.29M.