Worthless Coin (WORTHLESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02278096$ 0.02278096 $ 0.02278096 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.77% Preisänderung (1T) +10.14% Preisänderung (7T) -34.18% Preisänderung (7T) -34.18%

Der Echtzeitpreis von Worthless Coin (WORTHLESS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WORTHLESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WORTHLESS liegt bei $ 0.02278096, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WORTHLESS im letzten Stunde um -0.77%, in den letzten 24 Stunden um +10.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -34.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Worthless Coin (WORTHLESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 243.23K$ 243.23K $ 243.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 243.23K$ 243.23K $ 243.23K Umlaufangebot 999.92M 999.92M 999.92M Gesamtangebot 999,920,580.658723 999,920,580.658723 999,920,580.658723

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Worthless Coin beträgt $ 243.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WORTHLESS liegt bei 999.92M, das Gesamtangebot bei 999920580.658723. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 243.23K.