Worthless (WORTHLESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03572677 $ 0.03572677 $ 0.03572677 24H Tief $ 0.04196337 $ 0.04196337 $ 0.04196337 24H Hoch 24H Tief $ 0.03572677$ 0.03572677 $ 0.03572677 24H Hoch $ 0.04196337$ 0.04196337 $ 0.04196337 Allzeithoch $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Niedrigster Preis $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Preisänderung (1H) -1.39% Preisänderung (1T) -2.38% Preisänderung (7T) +39.64% Preisänderung (7T) +39.64%

Der Echtzeitpreis von Worthless (WORTHLESS) beträgt $0.03884865. In den letzten 24 Stunden wurde WORTHLESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03572677 und einem Höchstpreis von $ 0.04196337 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WORTHLESS liegt bei $ 0.09603, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01145166.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WORTHLESS im letzten Stunde um -1.39%, in den letzten 24 Stunden um -2.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +39.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Worthless (WORTHLESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 38.82M$ 38.82M $ 38.82M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.82M$ 38.82M $ 38.82M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Worthless beträgt $ 38.82M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WORTHLESS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.82M.