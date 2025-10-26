WORT (WORT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00012929 $ 0.00012929 $ 0.00012929 24H Tief $ 0.00013416 $ 0.00013416 $ 0.00013416 24H Hoch 24H Tief $ 0.00012929$ 0.00012929 $ 0.00012929 24H Hoch $ 0.00013416$ 0.00013416 $ 0.00013416 Allzeithoch $ 0.0021556$ 0.0021556 $ 0.0021556 Niedrigster Preis $ 0.0001111$ 0.0001111 $ 0.0001111 Preisänderung (1H) +2.85% Preisänderung (1T) +5.52% Preisänderung (7T) +18.18% Preisänderung (7T) +18.18%

Der Echtzeitpreis von WORT (WORT) beträgt $0.00013746. In den letzten 24 Stunden wurde WORT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00012929 und einem Höchstpreis von $ 0.00013416 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WORT liegt bei $ 0.0021556, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0001111.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WORT im letzten Stunde um +2.85%, in den letzten 24 Stunden um +5.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WORT (WORT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 137.46K$ 137.46K $ 137.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 137.46K$ 137.46K $ 137.46K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WORT beträgt $ 137.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WORT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 137.46K.