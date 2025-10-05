Der Echtzeitpreis von Worlds First Memecoin beträgt heute 0.00219605 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LOLCOIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LOLCOIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Worlds First Memecoin beträgt heute 0.00219605 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LOLCOIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LOLCOIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über LOLCOIN

LOLCOIN-Preisinformationen

LOLCOIN-Tokenökonomie

LOLCOIN-Preisprognose

Worlds First Memecoin Preis (LOLCOIN)

1 LOLCOIN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00219605
$0.00219605
+5.60%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:50:48 (UTC+8)

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00201725
$ 0.00201725
24H Tief
$ 0.00255007
$ 0.00255007
24H Hoch

$ 0.00201725
$ 0.00201725

$ 0.00255007
$ 0.00255007

$ 0.00795894
$ 0.00795894

$ 0
$ 0

+0.40%

+5.69%

-9.23%

-9.23%

Der Echtzeitpreis von Worlds First Memecoin (LOLCOIN) beträgt $0.00219605. In den letzten 24 Stunden wurde LOLCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00201725 und einem Höchstpreis von $ 0.00255007 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOLCOIN liegt bei $ 0.00795894, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOLCOIN im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um +5.69% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Marktinformationen

$ 2.20M
$ 2.20M

--
--

$ 2.20M
$ 2.20M

999.61M
999.61M

999,612,754.218761
999,612,754.218761

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Worlds First Memecoin beträgt $ 2.20M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOLCOIN liegt bei 999.61M, das Gesamtangebot bei 999612754.218761. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.20M.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Worlds First Memecoin zu USD bei $ +0.00011827.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Worlds First Memecoin zu USD bei $ -0.0013912058.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Worlds First Memecoin zu USD bei $ -0.0001043578.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Worlds First Memecoin zu USD bei $ +0.0013465174787391122.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00011827+5.69%
30 Tage$ -0.0013912058-63.35%
60 Tage$ -0.0001043578-4.75%
90 Tage$ +0.0013465174787391122+158.50%

Was ist Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Worlds First Memecoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Worlds First Memecoin (LOLCOIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Worlds First Memecoin-(LOLCOIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Worlds First Memecoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Worlds First Memecoin-Preisprognose an!

LOLCOIN zu lokalen Währungen

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Worlds First Memecoin (LOLCOIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LOLCOIN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Wie viel ist Worlds First Memecoin (LOLCOIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LOLCOIN in USD beträgt 0.00219605 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LOLCOIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LOLCOIN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00219605. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Worlds First Memecoin?
Die Marktkapitalisierung von LOLCOIN beträgt $ 2.20M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LOLCOIN?
Das Umlaufangebot von LOLCOIN beträgt 999.61M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LOLCOIN?
LOLCOIN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00795894 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LOLCOIN?
LOLCOIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LOLCOIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LOLCOIN beträgt -- USD.
Wird LOLCOIN dieses Jahr noch steigen?
LOLCOIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LOLCOIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:50:48 (UTC+8)

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

