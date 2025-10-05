Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00201725 24H Hoch $ 0.00255007 Allzeithoch $ 0.00795894 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.40% Preisänderung (1T) +5.69% Preisänderung (7T) -9.23%

Der Echtzeitpreis von Worlds First Memecoin (LOLCOIN) beträgt $0.00219605. In den letzten 24 Stunden wurde LOLCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00201725 und einem Höchstpreis von $ 0.00255007 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOLCOIN liegt bei $ 0.00795894, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOLCOIN im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um +5.69% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.20M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.20M Umlaufangebot 999.61M Gesamtangebot 999,612,754.218761

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Worlds First Memecoin beträgt $ 2.20M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOLCOIN liegt bei 999.61M, das Gesamtangebot bei 999612754.218761. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.20M.