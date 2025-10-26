World Computer Money (WCM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00005088 $ 0.00005088 $ 0.00005088 24H Tief $ 0.00005287 $ 0.00005287 $ 0.00005287 24H Hoch 24H Tief $ 0.00005088$ 0.00005088 $ 0.00005088 24H Hoch $ 0.00005287$ 0.00005287 $ 0.00005287 Allzeithoch $ 0.00125507$ 0.00125507 $ 0.00125507 Niedrigster Preis $ 0.00004702$ 0.00004702 $ 0.00004702 Preisänderung (1H) +0.48% Preisänderung (1T) +1.13% Preisänderung (7T) +2.01% Preisänderung (7T) +2.01%

Der Echtzeitpreis von World Computer Money (WCM) beträgt $0.00005285. In den letzten 24 Stunden wurde WCM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005088 und einem Höchstpreis von $ 0.00005287 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WCM liegt bei $ 0.00125507, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004702.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WCM im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um +1.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

World Computer Money (WCM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 48.88K$ 48.88K $ 48.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 48.88K$ 48.88K $ 48.88K Umlaufangebot 924.93M 924.93M 924.93M Gesamtangebot 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Die aktuelle Marktkapitalisierung von World Computer Money beträgt $ 48.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WCM liegt bei 924.93M, das Gesamtangebot bei 924929416.8968393. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 48.88K.