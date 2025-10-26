World Cat (WORLD CAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02381936 $ 0.02381936 $ 0.02381936 24H Tief $ 0.02657486 $ 0.02657486 $ 0.02657486 24H Hoch 24H Tief $ 0.02381936$ 0.02381936 $ 0.02381936 24H Hoch $ 0.02657486$ 0.02657486 $ 0.02657486 Allzeithoch $ 0.09714$ 0.09714 $ 0.09714 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.19% Preisänderung (1T) +0.82% Preisänderung (7T) -6.98% Preisänderung (7T) -6.98%

Der Echtzeitpreis von World Cat (WORLD CAT) beträgt $0.02634513. In den letzten 24 Stunden wurde WORLD CAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02381936 und einem Höchstpreis von $ 0.02657486 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WORLD CAT liegt bei $ 0.09714, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WORLD CAT im letzten Stunde um -0.19%, in den letzten 24 Stunden um +0.82% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

World Cat (WORLD CAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Umlaufangebot 80.00M 80.00M 80.00M Gesamtangebot 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Die aktuelle Marktkapitalisierung von World Cat beträgt $ 2.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WORLD CAT liegt bei 80.00M, das Gesamtangebot bei 79999978.71555756. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.11M.