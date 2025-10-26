Womo (WM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.303121 $ 0.303121 $ 0.303121 24H Tief $ 0.316157 $ 0.316157 $ 0.316157 24H Hoch 24H Tief $ 0.303121$ 0.303121 $ 0.303121 24H Hoch $ 0.316157$ 0.316157 $ 0.316157 Allzeithoch $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Niedrigster Preis $ 0.00058856$ 0.00058856 $ 0.00058856 Preisänderung (1H) +2.20% Preisänderung (1T) +4.23% Preisänderung (7T) -9.35% Preisänderung (7T) -9.35%

Der Echtzeitpreis von Womo (WM) beträgt $0.317599. In den letzten 24 Stunden wurde WM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.303121 und einem Höchstpreis von $ 0.316157 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WM liegt bei $ 0.694689, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00058856.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WM im letzten Stunde um +2.20%, in den letzten 24 Stunden um +4.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Womo (WM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 316.18K$ 316.18K $ 316.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 316.18K$ 316.18K $ 316.18K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Womo beträgt $ 316.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WM liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000077.480174482. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 316.18K.