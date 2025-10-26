WHATRR (WHATRR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.19% Preisänderung (1T) +22.82% Preisänderung (7T) -20.79% Preisänderung (7T) -20.79%

Der Echtzeitpreis von WHATRR (WHATRR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WHATRR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WHATRR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WHATRR im letzten Stunde um -0.19%, in den letzten 24 Stunden um +22.82% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WHATRR (WHATRR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 407.50K$ 407.50K $ 407.50K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 407.50K$ 407.50K $ 407.50K Umlaufangebot 20.00B 20.00B 20.00B Gesamtangebot 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WHATRR beträgt $ 407.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WHATRR liegt bei 20.00B, das Gesamtangebot bei 19999780014.03275. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 407.50K.