WhaleAI (WHAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.139058 $ 0.139058 $ 0.139058 24H Tief $ 0.175762 $ 0.175762 $ 0.175762 24H Hoch 24H Tief $ 0.139058$ 0.139058 $ 0.139058 24H Hoch $ 0.175762$ 0.175762 $ 0.175762 Allzeithoch $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Niedrigster Preis $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Preisänderung (1H) +7.49% Preisänderung (1T) +26.50% Preisänderung (7T) +29.25% Preisänderung (7T) +29.25%

Der Echtzeitpreis von WhaleAI (WHAI) beträgt $0.176021. In den letzten 24 Stunden wurde WHAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.139058 und einem Höchstpreis von $ 0.175762 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WHAI liegt bei $ 0.532364, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.068646.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WHAI im letzten Stunde um +7.49%, in den letzten 24 Stunden um +26.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WhaleAI (WHAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 175.61K$ 175.61K $ 175.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 175.61K$ 175.61K $ 175.61K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WhaleAI beträgt $ 175.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WHAI liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 175.61K.