WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.
The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.
Weth Hedz (HEDZ) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Weth Hedz (HEDZ) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von HEDZ-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele HEDZ-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
